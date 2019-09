Crisi sulle Terre Infinite: il Batman di Conroy nell'Arrowverse secondo una fan art

In attesa dell'arrivo di Crisi sulle Terre Infinite, una fan art ci mostra come potrebbe essere il Batman interpretato da Kevin Conroy nell'Arrowverse.

I primi di agosto era stato annunciato che Kevin Conroy, storica voce del Cavaliere Oscuro in molte delle serie e dei film d'animazione DC, avrebbe interpretato Bruce Wayne nell'Arrowverse, precisamente nel mega-crossover Crisi sulle Terre Infinite.

E anche se non si è parlato nello specifico della sua controparte supereroistica, si dà quasi per scontato (forse a torto, forse a ragione) che lo vedremo almeno apparire in costume.

E a questo proposito, come accaduto anche per il Superman di Tom Welling e quello di Brandon Routh, i fan si sono adoperati per vestire e accessoriare a tema l'attore in delle immagini davvero degne di nota.

Una di queste proviene dall'account di Arkin Tyagi, che ha scritto su Instagram, accompagnando la fan art con protagonista Conroy: "Kevin Conroy è ufficialmente il Batman dell'Arrowverse, e io non potrei esserne più felice #batman #brucewayne #kevinconroy #dc #arrowverse #crisisoninfiniteearths"

Nell'atteso crossover, che vedrà coinvolti tutti gli show DC targati The CW, e includerà anche svariati ritorni, tra cui quelli dei Clark e Lois di Smallville, il destino del Multiverso sarà in pericolo, e spetterà ai nostri eroi (di ogni mondo) il difficile compito di proteggerlo.