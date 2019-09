Crisi sulle Terre Infinite: Brandon Routh anticipa il look che avrà il suo Superman

Le riprese di Crisi sulle Terre Infinite, il crossover definitivo dell'Arrowverse in arrivo a dicembre, sono iniziate, così cominciano a fioccare le immagini dal set. L'ultima ad arrivare mostra il look di Brandon Routh, di ritorno nei panni di Superman.

Dopo le prime immagini di Tom Welling e Erica Durante di nuovo nei panni rispettivamente di Clark Kent e Lois Lane da Smallville sul set, ecco arrivare un primo sguardo al look che Routh esibirà nel crossover: dall'immagine, il suo profilo in ombra, riusciamo a distinguere l'iconico ciuffo del suo Superman, già mostrato nel Superman Returns di Bryan Singer. Una sua prima immagine ufficiale potrebbe arrivare molto presto, inoltre l'attore ha reso noto che il suo costume - che riprenderà quello della serie Kingdom Come - verrà realizzato con l'aiuto degli effetti visivi. La didascalia, infine, "Returning Soon" fa riferimento proprio all'unico film in cui Routh apparve nei panni di Superman e uscito nel 2006.

Concepito come sequel ideale di Superman e Superman II, Superman Returns non ebbe il successo che i produttori speravano, fatto che congelò un'altra volta la saga sull'uomo d'acciaio fino all'arrivo di Zack Snyder nel 2013 con il suo Man of Steel. Negli anni Routh è riuscito a costruirsi un vero e proprio fandom che difende la sua performance nel film, additando la sceneggiatura come causa principale del fallimento della pellicola.

Crisi sulle Terre Infinite è un progetto che The CW culla da anni. Tratto dal ciclo a fumetti pubblicato dalla DC Comics da aprile 1985 a marzo 1986 in dodici numeri, il crossover fu concepito dai suoi autori, capitanati da Marv Wolfman, per fare diciamo il punto della situazione all'interno dell'Universo condiviso della DC e stabilire una volta per tutte cosa ne facesse parte in quanto canone e cosa invece era da escludere. Le conseguenze furono una completa riscrittura dei personaggi principali della DC, come il Superman di John Byrne e il Batman di Frank Miller.

Il crossover, le cui riprese sono in corso, andrà in onda tra dicembre e gennaio su The CW.