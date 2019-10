Crisi sulle Terre Infinite: Brandon Routh rivela la presenza di viaggi nel tempo

Gli interpreti dell'atteso crossover si stanno divertendo molto a tenere sulle spine i fan, pubblicando numerose foto prese dal set. Mentre una di queste ci ha fatto vedere i nuovi costumi di due personaggi di Crisi sulle Terre Infinite, un'altra, condivisa da Brandon Ruth, rivela qualcosa in più sulle vicende della serie.

Come potete vedere dall'immagine presente in calce alla notizia, l'attore ha ripreso i panni di Ray Palmer, ma quello che ha colpito di più i fan dei supereroi DC è il commento scritto da Brandon Routh: "Ieri ho viaggiato nel tempo per il mio compleanno, fino ad arrivare ad un periodo in cui Ray Palmer non conosceva ancora l'esistenza dei viaggi nel tempo". Non sappiamo ancora quindi quale scopo avranno i viaggi nel tempo nell'ambizioso crossover, ma a quanto pare saranno molto importanti per il personaggio interpretato dall'ex Superman.

I fan nel frattempo si sono lanciati in numerose teorie, cercando di capire come si svilupperà la lotta contro l'Anti-Monitor. Non resta che aspettare l'inizio di Arrow, The Flash e Supergirl per scoprire come inizierà la prossima sfida per i supereroi capitanati da Oliver Queen. Nel frattempo i produttori hanno assicurato che Crisi sulle Terre Infinite spiegherà l'assenza di Felicity.

Cosa ne pensate del post di Brandon Routh? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.