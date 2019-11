Crisi sulle Terre Infinite: il Bruce Wayne di Kevin Conroy sarà più dark di Batman Beyond

Nel corso di una lunga intervista concessa a Entertainment Weekly, Kevin Conroy ha discusso ampiamente della sua prima volta in carne e ossa nell'interpretazione del Bruce Wayne dei fumetti DC, in occasione dell'atteso crossover definitivo di CW Crisi sulle Terre Infinite.

Dopo aver rivelato che in una delle scene in cui è presente condividerà lo schermo con Batwoman e Supergirl, Conroy ha parlato del tipo di Bruce Wayne che dovremmo aspettarci di vedere nell'atteso crossover in arrivo a dicembre sul network e a quanto pare il suo sarà un Bruce Wayne molto più dark di quello visto in una serie distopica come lo era Batman Beyond, che vedeva un Bruce Wayne vecchio e logorato: "In questa versione ho potuto esplorare gli angoli più oscuri di Bruce Wayne. Ma sono decisamente diversi da quelli visti in Batman Beyond".

L'attore, sempre nel corso della stessa intervista, aveva parlato della sfida di interpretare il personaggio per la prima volta in maniera tridimensionale, ovvero non solo per mezzo dell'utilizzo della sua voce, ma anche finalmente di tutto il suo corpo e del gestirne infine la fisicità. "Mi spaventava all'inizio. Non avevo mai affrontato il personaggio dal punto di vista della sua fisicità. L'ho sempre impersonato con la mia voce. Quando ci lavori in uno studio di registrazione scatta come un'esperienza molto intima e diciamo che dai vita alla tua immaginazione. Lo fai con gli occhi chiusi e improvvisamente sei in quest'altro mondo e hai Mark Hamill che ti dà tutta l'energia di cui hai bisogno e anche gli altri attori (perché registriamo tutti insieme). Essere realmente su un set, nel mondo fisico, e camminare e comportarti come quel personaggio in tre dimensioni è stata una vera transizione per me. Mi ci è voluto un po' per abituarmici, devo ammetterlo. Ne sono rimasto sorpreso perché conoscevo il personaggio molto bene".

Tra gli altri ospiti del crossover anche il Flash della serie anni '90 di John Wesley Shipp e il Clark Kent di Smallville interpretato ancora da Tom Welling. Crisi sulle Terre Infinite prenderà il via l'8 dicembre con Supergirl, seguito da Batwoman il 9 dicembre e The Flash il 10 dicembre. Dopo l'interruzione invernale il crossover riprenderà martedì 14 gennaio, con Arrow - che chiuderà poi i battenti con l'ottava stagione - e Legends of Tomorrow sempre nella stessa serata.