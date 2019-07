Crisi sulle Terre Infinite: Burt Ward sarà nel cast del crossover

Non solo Brandon Routh nei panni di Superman. Il nuovo crossover di casa DC dell'Arrowverse farà tornare sul piccolo schermo anche l'attore Burt Ward, indimenticabile Robin della serie classica degli anni '60 dedicata a Batman.

Burt Ward ha interpretato il personaggio di Robin nella serie cult dedicata a Batman, entrata nell'immaginario collettivo nel corso degli anni ed un vero must see per gli appassionati di serial televisivi e dell'universo della DC Comics. Adesso è confermato che l'attore tornerà nel mondo della DC nel crossover dell'Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite.

Il crossover che potrebbe mettere 'fine' a tutti i crossover riporterà Ward sul piccolo schermo anche se non sappiamo in che ruolo: non è chiaro se l'attore darà vita ad un personaggio nuovo oppure interpreterà un Robin di una dimensione parallela.

L'Arrowverse ha sempre ospitato 'vecchi' volti della DC come Lynda Carter, Dean Cain ed Helen Slater, i quali hanno dato vita a personaggi totalmente nuovi, mentre Mark Hamill e John Wesley-Shipp sono tornati ad interpretare i ruoli a cui diedero vita nella serie tv su Flash degli anni novanta.

Vi terremo aggiornati per ulteriori sviluppi a riguardo.