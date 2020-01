Crisi sulle Terre Infinite ha cambiato per sempre il mondo di Batwoman

La serie dedicata a Kate Kane ha convinto i dirigenti dell'emittente televisiva The CW, tanto che Marc Guggenheim ha dichiarato che Batwoman sarà l'erede di Arrow. Vediamo quindi cosa è cambiato dopo lo scontro contro l'Anti-Monitor.

Se avete seguito le varie puntate che compongono l'evento crossover, saprete che adesso tutti i supereroi DC si trovano nella stesso mondo, denominato Earth-Prime. Nell'ultimo episodio di Batwoman, intitolato "How Queer Everything is Today", scopriamo quindi che il sacrificio di Oliver Queen ha avuto importanti ripercussioni su tutta la società, grata al personaggio interpretato da Stephen Amell di averli salvati dalla distruzione per mano dell'Anti-Monitor.

Inoltre Kate Kane si trova a disagio nel dover mentire sulla sua sessualità, adesso che tutti ormai la considerano come il "Campione del coraggio", infatti come afferma a Luke Fox non pensa di essere una persona coraggiosa per questo. Per risolvere la situazione decide di far sapere a tutta Gotham City il suo orientamento sessuale, ma i fan della serie sono rimasti sorpresi nello scoprire che la giornalista che ha scritto un articolo a riguardo è Kara Denvers, confermando anche la sua presenza su Earth-Prime.

Siamo sicuri che le prossime puntate avranno in serbo ulteriori sorprese, nell'attesa vi consigliamo di leggere le nostre prime impressioni su Batwoman.