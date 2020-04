Crisi sulle Terre Infinite: confermata l'uscita di alcune scene eliminate

Nel corso di un recente scambio di battute avvenute come capita spesso sul suo account ufficiale Twitter, Marc Guggenheim ha confermato l'esistenza di alcune scene eliminate da Crisi sulle Terre Infinite e che presto i fan potranno vederle con i loro occhi.

Sebbene non abbia fornito alcun dettaglio in merito a cosa effettivamente queste scene mostrino, Guggenheim, produttore esecutivo e showrunner impegnato su più fronti del vasto Arrowverse televisivo su The CW, ha spiegato a un fan curioso che al momento la produzione è rimasta impegnata a ultimarne gli effetti visivi in modo da poterle distribuire al meglio in futuro (magari negli extra delle edizioni home video). Adesso il lavoro su tali scene sarebbe stato completato.

A quei fan che comunque si aspettano qualche dettaglio sconvolgente da questo inatteso materiale inedito, Guggenheim ha frenato subito gli entusiasmi, specificando che "un giorno sarò in grado di spiegare nel dettaglio la cosa, ma non c'è niente di speciale in arrivo, temo".

Recentemente, lo stesso Guggenheim, insieme a Russ Burlingame, ha messo all'asta alcuni oggetti da collezione di Crisi sulle Terre Infinite per i fan per sostenere la lotta contro il COVID-19 e un aiuto a tutte quelle persone che ne sono state colpite. "All'epoca del crossover Invasion, io e Russ Burlingame avevamo messo all'asta alcuni script che ho realizzato per l'evento, e avevamo già pensato di fare lo stesso con questi 'pitch' di Crisi. Stavamo solo cercando di scegliere la giusta causa, e l'attuale pandemia ha fatto al caso nostro. Ci sono troppe persone che hanno bisogno d'aiuto in questo momento, ma Russ e io volevamo dare priorità a quelle a cui manca innanzitutto il cibo e dopo supportare anche le fumetterie, il cui settore è stato devastato da questa emergenza".

Crisi sulle Terre Infinite è stato rimandato in onda su The CW per sopperire all'interruzione dei nuovi episodi degli show del canale.