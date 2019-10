Crisi sulle Terre Infinite: confermato il triste destino di Flash nel crossover?

Sembra che le voci degli ultimi tempo stiano trovando sempre più conferma, ovvero quelle che prevedrebbero un triste destino per il personaggio di Flash nel prossimo e attesissimo crossover Crisi sulle Terre Infinite.

Lo sceneggiatore di Flash Eric Wallace ha potuto fare alcuni commenti nei quali sembra abbia confermato che, nonostante l'apparente sacrificio di di Oliver Queen per salvare Barry Allen, quest'ultimo morirà comunque a un certo punto della storia nel crossover. L'eroe non sapeva ancora nulla dell'accordo tra Oliver e The Monitor, ma è venuto a conoscenza nella prima puntata della nuova stagione, la sesta, trasmessa da The CW proprio ieri sera, che la Crisi che sta aspettando da anni e che era prevista per il 2024 arriverà cinque anni prima del previsto, ovvero quest'anno, il 10 dicembre per l'esattezza, che coincide anche con la messa in onda della parte di Crisi sulle Terre Infinite di Flash.

"Crisis si rivela la cosa migliore che potesse capitare a... Flash, perché ha creato immediatezza negli eventi - ha commentato Wallace dopo una proiezione della premiere della sesta stagione dello show - Sappiamo che il 10 dicembre 2019 Flash morirà... non giriamoci intorno". Già in precedenza Wallace aveva descritto un po' questa nuova stagione riassumendo le dinamiche di Barry Allen: "Ogni episodio di questa stagione riguarderà tutto il "accetterò la morte o la combatterò?".

Crisi sulle Terre Infinite è un progetto che The CW culla da anni. Tratto dal ciclo a fumetti pubblicato dalla DC Comics da aprile 1985 a marzo 1986 in dodici numeri, il crossover fu concepito dai suoi autori, capitanati da Marv Wolfman, per fare diciamo il punto della situazione all'interno dell'Universo condiviso della DC e stabilire una volta per tutte cosa ne facesse parte in quanto canone e cosa invece era da escludere. Le conseguenze furono una completa riscrittura dei personaggi principali della DC, come il Superman di John Byrne e il Batman di Frank Miller.

Su queste pagine potete guardare l'ultima immagine postata di Brandon Routh come il Superman di Kingdom Come. Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda a dicembre su The CW.