Crisi sulle Terre Infinite: il crossover dell'Arrowverse durerà 5 ore!

Cinema e serie tv non andrebbero paragonati, naturalmente. La sfida tra Marvel e DC è qualcosa che va oltre il media di riferimento però e, soprattutto considerando le poche soddisfazioni del DC Extended Universe rispetto al Marvel Cinematic Universe, è giusto che in qualche modo sia concessa una rivincita.

L'Arrowverse, parlando di soddisfazioni, in questo momento è uno dei fiori all'occhiello della DC: le serie prodotte da The CW (Arrow e Flash su tutte) continuano a macinare ottimi risultati, e alla fine di quest'anno s'incroceranno in un attesissimo crossover.

Crisi sulle Terre Infinite è un progetto ambiziosissimo, che vuole trasporre uno dei crossover più importanti della storia editoriale della DC e che, naturalmente, richiederà uno spazio adeguato: si parla, infatti, di ben 5 ore di durata! Roba da far impallidire le 3 ore di Avengers: Endgame.

L'episodio, ovviamente, non andrà in onda in una sola volta: Crisi sulle Terre Infinite verrà suddiviso in cinque parti che andranno in onda tra il dicembre di quest'anno (le prime tre) e il gennaio del prossimo (le ultime due).

Le basi per il crossover sono già state poste dai finali di stagione di Flash e Arrow. Secondo lo showrunner di Flash, Todd Helbing, la Crisi sarà un evento che porterà tanta nuova energia nei singoli show dell'Arrowverse.