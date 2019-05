Crisi sulle Terre Infinite: il crossover includerà anche gli eroi di Legends of Tomorrow

Nella notte vi abbiamo riportato che Crisi Sulle Terre Infinite durerà cinque ore, ovviamente spalmate in cinque episodi, ma adesso arriva anche la conferma che il cross-over dell'Arrowverse includerà gli eroi di Legends of Tomorrow.

A confermarlo il presidente di The CW Mark Pedowitz durante la presentazione degli upfront della rete, quando è stato ufficializzato che l'evento che l'evento unirà tutte le serie dell'Arrowverse, vale a dire Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman (che debutterà in autunno) e Legends.

Come detto la mini-serie sarà divisa in cinque parti, che si spanderanno in due trimestri distinti, dato che i primi tre capitoli andranno in onda a dicembre 2019 e gli altri due debutteranno a gennaio 2020.

Arrow e The Flash hanno concluso le loro attuali stagioni la settimana scorsa, piantando semi piuttosto sostanziali per Crisi Sulle Terre Infinite. Le fonti di TVLine inoltre sostengono che il finale di stagione di Supergirl, che andrà in onda questa domenica, presenterà un indizio molto importante per la trama del cross-over.

"Crisis on Infinite Earths sarà il più grande e complesso crossover della nostra produzione", ha dichiarato in precedenza Pedowitz. "Non posso dire se seguirà l'equivalente della versione a fumetti, ma è quello il modello che vogliamo imitare. Se conoscete quella storia, sapete che le cose sono destinate a collassare."

Per altri approfondimenti, vi segnaliamo che in Crisi sulle Terre Infinite potrebbe morire un personaggio, come anticipato proprio dal presidente di The CW.