Crisi sulle Terre Infinite: il crossover spiegherà i cambiamenti della Snyder Cut?

Alcuni retroscena che riguardano uno dei personaggi protagonisti di Crisi sulle Terre Infinite, crossover dell'Arrowverse, subiranno delle modifiche nella Snyder Cut di Justice League. E i fan ora si chiedono se proprio il crossover possa spiegare i cambiamenti che vedremo nell'attesissima versione di Snyder del film, completato da Joss Whedon.

Nel finale di Crisi sulle Terre Infinite i mondi del multiverso si riallineano ma l'episodio finale ha rivelato che esiste ancora una versione del multiverso, chiusa agli eroi dell'Arrowverse.

Ciò non significa che occorre inevitabilmente aver visto Crisi sulle Terre Infinite per comprendere quello che vedremo nella Snyder Cut ma si tratterebbe solo di divertenti riferimenti che spiegherebbero eventuali cambiamenti che potrebbero essere mostrati nella Snyder Cut.



La scorsa settimana HBO Max ha annunciato che pubblicherà la Snyder Cut, la versione integralmente realizzata da Zack Snyder di Justice League, film che il regista di Watchmen dovette interrompere per motivi personali, lasciando il passo a Joss Whedon, che accettò di terminare la lavorazione del film.

La Snyder Cut includerà alcuni retroscena inediti e un personaggio che non è stato incluso nella versione del film uscita nelle sale cinematografiche.

Crisi sulle Terre Infinite può quindi rivelarsi un'opportunità per gli spettatori che andranno a vedere il la versione di Justice League interamente firmata da Zack Snyder.

Marc Guggenheim ha spiegato cos'ha significato dirigere i supereroi in Crisi sulle Terre Infinite e lo stesso Guggenheim voleva Swamp Thing nel crossover dell'Arrowverse.