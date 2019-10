Crisi sulle Terre Infinite: nel crossover verrà spiegata l'assenza di Felicity

Al termine della settima stagione di Arrow, l'attrice Emily Bett Rickards ha lasciato lo show e dunque il personaggio di Felicity Smoak non comparirà nella stagione conclusiva, tanto meno nell'evento Crisi sulle Terre Infinite. Nonostante ciò, il produttore Marc Guggenheim ha promesso che verrà fornita una spiegazione alla sua assenza.

L'uscita di scena di Felicity condizionerà l'ottava stagione di Arrow e anche i fan si stanno chiedendo come si andrà avanti senza uno dei personaggi principali della serie che ha dato il via all'Arrowverse.

Un utente, ha fatto notare che sarà in qualche modo incoerente "se nessuno chiederà di lei o di dove si trova. Noi sappiamo che sta crescendo Mia, ma gli altri personaggi no". Per questo, si chiede se verrà fornita una qualche spiegazione.

Guggenheim ha risposto: "Abbiamo una grande spiegazione, ma non è quella che tutti si aspettano". L'autore promette dunque grandi sorprese su questo fronte e gli spettatori dovranno pazientare ancora qualche settimana per capire cosa intendesse nello specifico.



Con l'avvicinarsi dell'ambizioso evento crossover, inoltre, una delle voci più insistenti sul destino di Flash, interpretato da Grant Gustin, potrebbe aver trovato conferma.



Ricordiamo infine che Crisi sulle terre infinite coinvolgerà cinque show dell'universo DC (Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, e Batwoman) e andrà in onda tra dicembre e gennaio su The CW.