Crisi sulle Terre Infinite, quale sarà il destino di Terra-38?

Cosa è realmente accaduto, e cosa accadrà a Terra-38, il mondo della nostra Supergirl (Melissa Benoist), in Crisi sulle Terre Infinite? Seguono spoiler sulle prime parti del crossover.

Il megacrossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, ha visto finora la distruzione di tutte le Terre del Multiverso che meglio conoscevamo, da Terra-2 (quello da cui proviene l'attuale Laurel Lance), a Terra-1 (l'universo canonico di Arrow, The Flash e Batwoman), da Terra-9 (quella dei Titans) fino ad arrivare a Terra-38, il mondo di Supergirl, che abbiamo visto svanire in preda all'Anti-Materia già nella prima parte dell'evento.

Ma sarà davvero andata così?

Un fan su Twitter ha posto una domanda simile a Marc Guggenheim, produttore dell'Arrowverse e showrunner del crossover, spinto anche dal fatto che, nel primo numero del fumetto tie-in (in vendita negli Stati Uniti dal 15 dicembre), che è ambientato dopo la morte di Oliver (Stephen Amell), Terra-38 sembrerebbe non essere ancora stata distrutta (mentre sappiamo che Oliver ha dato la vita per salvare gli ultimi abitanti del pianeta prima che questo svanisse).

"@marcguggenheim potresti per cortesia chiarire il fatto che Terra-38 esiste ancora nel fumetto tie-in di Crisis? Se è ambientato durante la seconda parte del crossover, allora Terra-38 dovrebbe già essere svanita... Sono molto confuso" ha scritto l'utente, a cui Guggenheim ha risposto semplicemente "Troverai la risposta nel secondo numero del fumetto [in uscita il 19 gennaio, quindi dopo la fine del crossover in cinque parti]".



Come fanno notare alcuni utenti e anche il sito Comicbook, nella miniserie originale da cui trae ispirazione il crossover, The Monitor (LaMonica Garrett), in uno dei suoi ultimi momenti di vita, "metteva al sicuro" cinque pianeti, tenuti nascosti, che sarebbero poi serviti come base per il nuovo universo in cui un'unica timeline avrebbe racchiuso in sé elementi delle varie continuità.



Anche se sembra improbabile che si dica addio al multiverso così presto nell'universo televisivo, soprattutto visto l'enorme potenziale ancora inespresso che porta con sé, c'è da chiedersi se possano esserre ripresi alcuni aspetti di questi avvenimenti anche nell'Arrowverse.



Per ora, però, non ci resta che aspettare la quarta e quinta parte di Crisi sulle Terre Infinite in arrivo il 14 gennaio su The CW (e l'uscita del secondo fumetto tie-in il 19).