Crisi sulle Terre Infinite: i dettagli del cameo di Krypton tagliato dal crossover

Continuano le rivelazioni di Marc Guggenheim a proposito di Crisi sulle Terre Infinite, tra camei non concretizzatisi e retroscena di quelli effettivamente compiuti. Tra questi anche la decisione di scartare un cameo previsto dalla serie Krypton, proveniente da Syfy.

A quanto pare nei piani iniziali di Guggenheim era previsto il cameo del nonno di Superman, e protagonista della serie Krypton poi cancellata al termine della seconda stagione. Infatti, Seg-El sarebbe dovuto apparire in Crisi sulle Terre Infinite. La serie di Syfy vedeva il protagonista cercare di impedire la distruzione del suo pianeta oltre a essere il nonno di Superman, con la serie ambientata circa 200 anni prima della nascita di Kal-El.

Marc Guggenheim ha spiegato nel dettaglio cosa avrebbe previsto questo cameo non realizzato: "Avevamo intenzione di includere Cameron nei panni di un anziano abitante di Krypton, così potevamo giocare abbastanza agilmente con la continuity... quando Alura prendeva in consegna Kal-El e Lois dato che erano su Argo, mentre li portava alla navicella vedevamo l'ologramma di questo anziano kryptoniano che dava delle importanti informazioni sulla distruzione del multiverso. Quello lo abbiamo effettivamente scritto".

Questo dettaglio non farà che deludere ancor di più i fan della serie Syfy, i quali hanno già dovuto incassare il colpo della cancellazione dello show. Comunque, per quanto riguarda Crisi sulle Terre Infinite, le rivelazioni di Marc Guggenheim non si fermano qui: in precedenza ha anche svelato il dietro le quinte del ritorno di Tom Welling come Clark Kent di Smallville e il mancato coinvolgimento di Nicolas Cage come Superman (quello mai realizzato da Tim Burton). E non solo: nel corso dello stesso podcast, lo showrunner ha rivelato l'intenzione iniziale di volver far fare coppia ai personaggi di Costantine e Swamp Thing.