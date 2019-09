Crisi sulle Terre Infinite: disponibile il giubbotto dedicato a Superman

Il grande evento crossover Crisi sulle Terre Infinite si avvicina sempre di più. In attesa di poter vedere i più grandi eroi delle serie TV DC appartenenti all'Arrowverse, possiamo dare uno sguardo al giubbotto dedicato a Superman che adesso è disponibile anche per i fan.

L'abbigliamento a tema Avengers che Marvel ha reso disponibile mesi fa in concomitanza dei suoi film deve aver fatto scuola. Questa volta a poter essere accontentati saranno i fan DC con l'abbigliamento che prende spunto da The Man of Tomorrow.

L'indumento si presenta con uno stile molto semplice. Infatti è composto da ecopelle e presenta fondamentalmente due principali caratteristiche: alcuni dettagli rossi in prossimità delle braccia e delle tasche e - la parte più significativa del giubbotto - l'iconica e grande S che campeggia al centro, sul petto.

Le date di Crisi sulle Terre Infinite prevedono un debutto del grande evento il prossimo 8 dicembre all'interno di Supergirl, mentre l'episodio conclusivo sarà il 14 gennaio 2020 in Legends of Tomorrow. Vi ricordiamo che il crossover comprende tutte le serie trasmesse dall'emittente televisiva The CW e vedrà il ritorno di attori che in passato hanno vestito i panni dei supereroi di Casa DC, come Tom Welling che sarà Superman ancora per una volta, dopo la serie televisiva Smallville, così come Brandon Routh e John Wesley Shipp, quest'ultimo interprete di Flash nella serie TV andata in onda nel 1990.