Crisi sulle Terre Infinite: due Clark e una Lois nell'immagine di Elizabeth Tulloch

Sta continuando a suscitare grande clamore tra i fan il crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite. Dai social ogni tanto spuntano foto dal set e nelle ultime ore Elizabeth Tulloch, interprete di Lois Lane nel franchise tv ha pubblicato un'immagine che la ritrae accanto a due versioni di Clark Kent/Superman: Tom Welling e Tyler Hoechlin.

Elizabeth Tulloch in una pausa dalle riprese è abbracciata a Tyler Hoechlin, versione di Clark Kent/Superman nell'Arrowverse, e a Tom Welling, star della serie Smallville, proprio nel ruolo di Clark. L'ingresso di Tom Welling nell'Arrowverse ha scatenato un'ondata di entusiasmo nei fan di Superman, a distanza di anni dalla fine del serial.



Welling non sarà da solo perché nel cast di Crisi sulle Terre Infinite ci sarà anche Erica Durance, interprete di Lois Lane proprio in Smallville. Lo show comprende altre star e altre versioni di Superman come Brandon Routh - già visibile in una foto ufficiale diffusa gli scorsi giorni. Kevin Conroy sarà nel cast, dopo esser stato la voce iconica di Batman nella serie animata, così come Burt Ward, storico interprete di Robin nella serie tv Batman degli anni '60. Il crossover comprenderà anche personaggi apparentemente morti e alcune grandi sorprese mentre i vari mondi del multiverso si scontrano e stanno per nascere nuove trame.

Crisi sulle Terre Infinite sarà diviso in cinque episodi e arriverà sul piccolo schermo in inverno; lo show abbraccerà serie come The Flash, Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow e Batwoman.

Tom Welling e Kevin Conroy nel frattempo sono stati celebrati in una fan art.