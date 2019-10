Crisi sulle Terre Infinite: c'è un personaggio misterioso in una nuova foto

In Crisi sulle Terre Infinite ci sarà un'abbondanza di personaggi tale da soddisfare sicuramente anche i fan più esigenti: le sorprese però sembrano non essere ancora giunte al termine, se è vero quello che vediamo in una foto recentemente postata da Stephen Amell.

Il protagonista di Arrow ha infatti condiviso tramite Twitter una foto dal set nel quale lo vediamo in compagnia di altri illustri colleghi dell'Arrowverse, da Supergirl a Flash passando per Superman, Batwoman, Atom… E un personaggio misterioso.

Sì, perché accanto ad Amell e alla figlia Mavi vediamo un personaggio la cui figura è stata volutamente oscurata dall'attore: di chi si tratterà? Nei commenti c'è chi prova a buttare giù delle ipotesi e, stando a quanto è possibile intuire dalla stazza del personaggio misterioso, la tesi più accreditata vuole che si tratti di Katherine McNamara, interprete di Mia Smoak, figlia di Oliver e Felicity. L'ipotesi che si tratti di McNamara è inoltre supportata dalle foto recentemente trapelate, che vedono l'attrice proprio al fianco di Amell durante una scena del crossover.

Sempre riguardo l'abbondanza di personaggi, il produttore di Arrow Mark Guggenheim ha risposto alcuni giorni fa a chi gli chiedeva se rimpiangesse il non aver potuto utilizzare per l'universo targato The CW anche i personaggi della Suicide Squad.