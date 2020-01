Crisi sulle Terre Infinite: eccome il crossover ha re-introdotto un personaggio di Arrow

Se il crossover della The CW più atteso di sempre è finito, è pur vero che numerosi sono stati i cameo e i ritorni in questi 5 episodi mozzafiato ed uno dei più inattesi è sicuramente quello che coinvolge una vecchia conoscenza di Oliver Quinn. Se volete scoprire chi è fate un viaggio nel Multiverso con noi, ma attenzione agli spoiler!

Nell'ultimo episodio abbiamo visto lo Spettro aiutare i Sette Paragon ad uscire dal Vanishing Point e connettersi ai vari angoli dell'universo grazie alla Speed Force. Ovviamente a guidare il team ci sarà proprio Barry Allen che riceverà dallo Spettro la capacità di controllare questo potere in un modo del tutto unico.



Dopo essere stato in diversi luoghi, Barry arriverà nel bunker visto in Arrow 3 e al suo interno troveremo Laurel Lance (Katie Cassidy) e John Diggle (David Ramsey) intenti a piangere la morte di Sara Lance (Caity Lotz). Alcuni ricorderanno che è proprio in quel momento che Diggle incoraggia Laurel a portare avanti l'eredità lasciatale dalla sorella e a vestire i panni di Black Canary.



Dopo aver riportato in vita Sara, lei e Barry ripartono per continuare la missione lasciandosi alle spalle degli sbigottiti Laurel e Diggle.



Questa non è la prima volta che la Laurel di Terra-1 torna in vita e in seguito alla sua morte nella quarta stagione di Arrow, ma stavolta ci è apparsa in una nuova versione simile al doppelganger di Terra-2 che è passato dall'essere un nemico a combattere al fianco dei nostri eroi sotto la maschera di Black Canary.



Se precedentemente un ritorno di Laurel era stato giudicato inverosimile, questo piccolo cameo all'interno del crossover ha sicuramente reso giustizia al suo personaggio, onorando le sue gesta al fianco di Oliver Quinn.



