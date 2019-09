Crisi sulle Terre Infinite: Erica Durance c'è! Torna anche la Lois Lane di Smallville

Non ha quasi fatto in tempo ad arrivare la conferma della presenza di Tom Welling nel crossover dell'Arrowverse, che ecco arrivarne un'altra: anche la Lois Lane di Erica Durance sarà in Crisi sulle Terre Infinite.

I fan di Smallville potranno continuare con i festeggiamenti, perchè, a quanto pare, anche nell'Arrowverse vale la regola d'oro: non c'è Clark senza Lois.

Infatti è da poco stata diffusa la notizia che, oltre a Welling, anche Erica Durance tornerà per l'evento televisivo della stagione, Crisi sulle Terre Infinite, e lo farà indossando di nuovo i panni di Lois Lane.

La Durance, però, non è certo estranea ai superhero show della nuova generazione, poichè ha già avuto modo di interpretare un altro personaggio nella terza stagione di Supergirl, Alura Zor-El (subentrando a Laura Benanti).

Sarà dunque interessante vedere quali saranno le dinamiche che si verranno a formare per quanto riguarda i vari attori dal doppio ruolo (come per Routh, già Ray Palmer/Atom nell'Arrowverse).

Il mega-crossover, che andrà in onda su The CW tra dicembre e gennaio, vedrà coinvolti tutti gli show dell'Arrowverse, oltre ad ospitare i personaggi di Black Lightning, Burt Ward, il Bruce Wayne di Kevin Conroy, il Superman di Brandon Routh, e ora anche i Lois & Clark di Smallville.

E voi, siete contenti di questa notizia? Fateci sapere nei commenti.