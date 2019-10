Crisi sulle Terre Infinite: gli eroi uniti contro l'Anti-Monitor nel nuovo video dal set

Grazie a un nuovo video apparso sul web, possiamo dare un'ulteriore occhiata al set di Crisi sulle Terre Infinite, l'attesissimo crossover della CW in cui i nostri eroi si uniranno per la minaccia più grande dell'universo finora conosciuta.

Nel filmato possiamo vedere da lontano alcune delle riprese principali del crossover, nello specifico vediamo gli eroi di turno unirsi contro la minaccia all'universo (anzi agli universi) costituita stavolta da Anti-Monitor. In particolare riusciamo a distinguere la presenza di (quelle che sembrano le controfigure di) Superman, Flash, Supergirl, Black Canary, Batwoman, Alex Danvers, Martian Manhunter, Spartan, Dreamer, Wild Dog e White Canary, mentre non inquadrati ma presenti veniamo informati della presenza sullo stesso set proprio di Anti-Monitor, il quale però si vede abbastanza bene nel video successivo.

Recentemente abbiamo potuto dare un primo sguardo alla Cacciatrice interpretata da Ashley Scott, che prenderà parte al crossover.

Il crossover è stato già anticipato ampiamente dalla prima puntata della prima stagione di The Flash, ovvero dalla comparsa del fatidico quotidiano del futuro che rivelava la scomparsa nel nulla di Barry Allen proprio durante gli eventi di Crisi. Recentemente, proprio nella serie dedicata al velocista scarlatto, abbiamo appreso che la Crisi arriverà con molto anticipo rispetto al previsto, ovvero nel 2019 rispetto al preventivato 2024. Come abbiamo potuto vedere da Arrow, il personaggio di Stephen Amell farà squadra con The Monitor per avvisare tutte le altre Terre del multiverso dell'imminente catastrofe.

Crisi sulle Terre Infinite sarà composto da 5 episodi spalmati nell'ordine tra Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow, e Legends of Tomorrow che andranno in onda tra l'8 dicembre e il 14 gennaio. Tra i ritorni più attesi ci saranno anche quelli di Brandon Ruth e Tom Welling nei panni di Superman/Clark Kent. Nel cast troveremo anche Tyler Hoechlin nella sua versione dell'Uomo d'Acciaio, mentre LaMonica Garrett vestirà i panni del villain Anti-Monitor. Crisi sulle Terre Infinite inizierà il prossimo 8 dicembre con l'episodio di Supergirl e proseguirà il 9 e 10 dicembre con Batwoman e The Flash. Per la seconda parte dovremo attendere poco più di un mese, con il gran finale diviso tra Arrow e Legends of Tomorrow in arrivo il 14 gennaio.