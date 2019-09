Crisi sulle Terre Infinite: una fan art celebra Tom Welling e Kevin Conroy

Tutti i fan delle serie TV trasmesse da The CW staranno vivendo giorni di particolare entusiasmo grazie ai continui annunci relativi a Crisi sulle Terre Infinite e alle fan art realizzate da utenti e artisti in attesa del grande crossover. In una di queste è possibile ammirare Tom Welling nei panni di Superman e Kevin Conroy in quelli di Batman.

L'evento cardine dell'Arrowverse è sempre più vicino e tutti quanti aspettano con trepidante attesa il giorno in cui i personaggi di Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow e Legends of Tomorrow si ritroveranno finalmente insieme.

Dopo la fan art su Michael Rosenbaum ecco arrivare l'ultima realizzata dagli artisti Dalton Barrett e 'spdrmnkyxxiii' pubblicata sul profilo instagram del primo. L'immagine - che come al solito potete trovare in calce all'articolo - mostra Welling, che è stato Clark Kent nella serie TV Smallville, e Conroy, la voce di Batman in Batman the Animated Series, indossare i costumi dei loro rispettivi alter ego all'interno di una Metropolis notturna dove si può vedere sullo sfondo il Daily Planet.

Crisi sulle Terre Infinite è il crossover che vedrà coinvolto il multiverso DC e potrà contare sulla presenza di celebri ex interpreti dei più famosi personaggi, come appunto Welling nei panni di Superman o John Wesley Shipp, ex protagonista della serie TV The Flash andata in onda originariamente durante gli anni '90, che avrà una parte all'interno dell'Arrowverse.

La data da tenere d'occhio per il debutto di Crisi sulle Terre Infinite è il prossimo 8 dicembre quando l'evento sarà mostrato nella serie TV Supergirl e continuerà per altri quattro appuntamenti fino al capitolo finale che sarà mostrato all'interno di Legends of Tomorrow.