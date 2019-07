Crisi sulle Terre Infinite: una fanart ci mostra Brandon Routh con un nuovo costume

Continuano ad arrivare notizie sull'evento che sconvolgerà tutto l'Arrowverse. Come avete potuto leggere altri due famosi interpreti si sono uniti al cast di Crisi sulle Terre Infinite. Nel frattempo un fan su Reddit ci mostra il costume di Bradon Routh ispirato alla saga di Kingdom Come.

Nell'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, possiamo vedere quindi come potrebbe essere il prossimo look del Superman interpretato dall'attore statunitense, con il costume a metà tra quello indossato in Superman Return e quello presente nella serie di fumetti creata da Mark Waid e Alex Ross.

La fanart è stata subito apprezzata dai fan, che non hanno ancora potuto ammirare quale sarà il costume ufficiale indossato da Brandon Routh in Crisi sulle Terre Infinite, dopo l'annuncio che l'attore darà il suo volto al Clark Kent visto in Kingdom Come.

Per chi non lo conoscesse, la saga presenta il nativo di Kripton ormai invecchiato, mentre cerca di addestrare un nuovo gruppo di supereroi a combattere, ma soprattutto a seguire quegli ideali che avevano animato la prima formazione della Justice League.

In attesa di un trailer ufficiale, non ci resta che consolarci con questo primo dietro le quinte di Crisi sulle Terre Infinite, postato sull'account Twitter di LaMonica Garrett, interprete di Monitor, personaggio presente nell'Arrowverse.