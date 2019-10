Crisi sulle Terre Infinite: una foto di gruppo ci mostra per la prima volta due personaggi

Sono giorni caldi sul set di Crisi sulle Terre Infinite, da cui continuano a giungere indiscrezioni e foto dal set. Nelle ultime ore abbiamo avuto modo di dare uno sguardo a Burt Ward e ora abbiamo la possibilità di vedere per la prima volta due nuovi personaggi, Pariah e Ryan Choi, comparsi in una foto di gruppo.

L'immagine proviene dal set di Legends of Tomorrow. Gli attori, infatti, sono a bordo della Waverider, come accaduto per la foto che vede Flash tra due Superman e anche in compagnia di Black Lightning.



Questa volta, però, compaiono ben undici personaggi che vi elenchiamo e che dovrebbero comparire nell'episodio della Crisi che farà parte di Legends of Tomorrow: The Monitor (LaMonica Garrett); Iris West-Allen (Candice Patton); Pariah (Tom Cavanagh); Harbinger (Audrey Marie Anderson); Superman versione Kingdom Come ( Brandon Routh); John Diggle (David Ramsey); The Flash (Grant Gustin); Black Lightning (Cress Williams); The Elongated Man (Hartley Sawyer); Ryan Choi (Osric Chau) e infine il Superman interpretato da Tyler Hoechlin.



Tra i volti nuovi, Pariah, nei fumetti DC, è uno scienziato i cui sperimenti permettono ad Anti-Monitor di venire a conoscenza dell'esistenza della Terra, mentre Ryan Choi dovrebbe diventare la nuova versione di The Atom, identità che al momento è rivestita da Ray Palmer.



Ricordiamo che l'ambizioso crossover che scongolgerà l'Arrowverse andrà in onda tra dicembre e gennaio su The CW.