Crisi sulle Terre Infinite: altre foto dal set preparano allo scontro finale

Il più ambizioso crossover prodotto dalla The CW volgerà al termine nelle prossime ore e finalmente scopriremo il destino del Multiverso e in che modo (e se!) i numerosi eroi sconfiggeranno L'Anti-Monitor: ad anticipare uno degli scontri le ultime immagini distribuite.

Il terzo episodio, appartenente alla run di The Flash, si era concluso con un cliffhanger non da poco e, con una lunga pausa natalizia durata più di un mese, l'hyper il finale del crossover è alle stelle.



Gli ultimi due episodi saranno trasmessi martedì 14 gennaio, con entrambi gli episodi 9 di Arrow e DC's Legends of Tomorrow dai quali, dopo gli inaspettati avvenimenti dei primi tre episodi, non sappiamo proprio cosa aspettarci.



Le cinque foto distribuite dalla The CW sono incentrate su Supergirl (Melissa Benoist), Flash (Grant Gustin), Atom (Brandon Routh) e Heatwave (Dominic Purcell) intendi ad osservare qualcosa di misterioso, a giudicare dalle loro espressioni perplesse, e che sembra avvicinarsi rapidamente.



Cosa sarà? a giudicare dall'espressione minacciosa di Heatwave nell'ultima foto non sembra nulla di buono.



Fortunatamente per noi il mistero sarà svelato tra poche ore: seguite con noi gli ultimi istanti della fine (?) del Multiverso, mentre per altri entusiasmanti dettagli passate dall'anteprima dello scontro con l'Anti-Monitor e dal ritorno di Oliver Quinn.