Crisi sulle Terre Infinite: il fumetto Smallville Season 11 sarà canonico per il crossover

Dopo mesi di indizi, smentite e depistaggi, è arrivata la conferma tanto attesa dai fan della presenza di Tom Welling in Crisi sulle Terre Infinite. Con lui ci sarà anche Erica Durance, per una vera e propria reunion dei Lois e Clark di Smallville. Non solo, il fumetto Smallville Season 11 sarà considerato canonico nell'ambizioso crossover.

Quando The CW annunciò l'evento della Crisi, aveva anticipato che avrebbe coperto la storia dei personaggi fin dagli eventi della serie sul giovane Superman. Sebbene lo show televisivo fosse composto da 10 stagioni, le vicende sono continuate nel fumetto pubblicato dalla DC Comics e che di fatto rappresenta l'undicesima stagione.



La conferma che sarà considerata canonica è arrivata da parte di Marc Guggenheim su Twitter. L'autore ha risposto alla domanda di un fan scrivendo che gli eventi dei fumetti "non saranno citati direttamente ma consideriamo i fumetti come canonici (con un piccolo riacquisto 'off camera' di una certa fattoria)".

L'autore invece è stato più evasivo con chi gli ha chiesto se saranno presenti altri personaggi di Smallville. "Non posso dire nulla di questo. La Warner Bros. ha assunto dei cecchini le cui abilità sono superate solo da quelli assunti da The CW".

Tom Welling non sarà l'unico Superman presente nel crossover. A fargli compagnia ci saranno anche Tyler Hoechlin e Brandon Routh. Quest'ultimo ha anche il nuovo lavoro di Clak Kent in Crisi.



L'ambizioso evento crossover andrà in onda tra dicembre e gennaio su The CW.