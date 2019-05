Crisi sulle Terre Infinite: per Hartley Sawyer 'metterà fine a tutti i crossover'

Nel corso di una recente intervista concessa a Hollywood Life, Hartley Sawyer, noto per il suo rulo di Ralph Dibny / Elongated Man nel serial The Flash, ha parlato del prossimo crossover dell'Arrowverse in arrivo.

Secondo Sawyer, si tratterà infatti del crossover che metterà fine a tutti i crossover. Ovviamente, l'attore si sta riferendo a Crisi sulle Terre Infinite, anticipato di sfuggita alla fine del crossover Elseworlds andato in onda nella passata stagione delle serie prodotte da The CW. Nonostante Sawyer non sappiamo molto della trama del prossimo crossover, ha potuto suggerire il suo impianto su grande scala che farà impallidire i precedenti tentativi del network.

"So praticamente quello che sanno i fan al momento, perché diciamo che leggo tutto quello che esce sull'argomento. Quello che credo di poter capire e che mi aspetto sia è che sarà il crossover che metterà fine a tutti i crossover. Mi pare di capire che si tratterà del più grande crossover che abbiamo mai realizzato. Succederanno tantissime cose".

L'attore fa eco alle stesse parole confessate dal presidente di The CW Mark Pedowitz, quando è stato ufficializzato che l'evento che l'evento unirà tutte le serie dell'Arrowverse, vale a dire Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman (che debutterà in autunno) e Legends of Tomorrow. "Crisis on Infinite Earths sarà il più grande e complesso crossover della nostra produzione", aveva dichiarato Pedowitz. "Non posso dire se seguirà l'equivalente della versione a fumetti, ma è quello il modello che vogliamo imitare. Se conoscete quella storia, sapete che le cose sono destinate a collassare".

Mentre attendiamo con curiosità l'arrivo della serie interamente dedicata a Batwoman, di cui è stato rivelato il primo teaser trailer, dovremoo invece aspettare almeno fino al prossimo dicembre l'arrivo del nuovo crossover dell'Arrowverse. Arrow si concluderà invece con la sua ottava stagione, quindi sarà probabilmente l'ultimo crossover con Oliver Queen.