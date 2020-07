Crisi sulle Terre Infinite, un'immagine inedita di Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne

Nelle ultime ore la DC ha lanciato un albo a fumetti dal titolo "Crisis on Infinite Earths: Paragons Rising", uno speciale deluxe che contiene le storie raccontate all'interno dell'ultimo crossover dell'Arrowverse "Crisi sulle Terre Infinite".

All'interno di questo speciale volume, si possono trovare anche contenuti inediti quali sceneggiature, disegni e concept art appartenenti all'evento televisivo della CW. Tra questi, ce n'è uno che ha attirato la nostra attenzione, ed è la concept art di Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne in Terra-99.

L'attore infatti sappiamo che è stato l'interprete del Cavaliere Oscuro nei film "Batman" del 1989 e in "Batman - Il Ritorno" del 1992, ed è in trattative con la DC per ritornare nel ruolo di Batman nel film di Flash, clamoroso riavvicinamento che in molti apprezzeranno, dato che l'attore viene ricordato come uno dei migliori interpreti del Giustiziere Mascherato.

Per quanto riguarda il crossover televisivo "Crisis", abbiamo visto invece Kevin Conroy nei panni di Batman, con, guarda caso, proprio il costume che viene presentato nella concept art dell'artista Andy Poon che rappresenta Wayne/Keaton. Sebbene nella foto abbia il volto sfocato, dietro la sfocatura non ci sono dubbi che ci sia proprio lui.

I fan ricorderanno che prima della messa in onda, in una foto dal set di "Crisi delle Terre Infinite" era comparso proprio Keaton in un cammeo sulle pagine del "Gotham City Gazette", poi però sostituita nel progetto finale. Se le voci sulla presenza di Michael Keaton fossero vere e l'attore apparirà realmente nel film di Flash, questa immagine inedita potrebbe significare molto per i progetti in sviluppo.

