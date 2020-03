Crisi sulle Terre Infinite: inizialmente Costantine e Swamp Thing avrebbero unito le forze

Negli ultimi giorni, Marc Guggenheim, sceneggiatore e produttore degli show DC a The CW, sta svelando sempre più retroscena riguardanti la lavorazione dell'ultimo crossover televisivo, Crisi sulle Terre Infinite, che verrà rimandato in onda in questo periodo di pausa forzata da Coronavirus.

Dopo aver svelato il dietro le quinte del ritorno di Tom Welling come Clark Kent di Smallville e il mancato coinvolgimento di Nicolas Cage come Superman (quello mai realizzato da Tim Burton), Guggenheim si è soffermato stavolta su alcune svolte narrative che inizialmente erano state prese in considerazione per i personaggi e questa riguarda Costantine e Swamp Thing. Nel corso del podcast Fake Nerd, lo showrunner che sperava veramente in un incontro tra John Costantine e Swamp Thing, dato che il mago dell'occulto è stato inizialmente introdotto proprio nell'iconica serie scritta da Alan Moore, ma la richiesta di Guggenheim venne respinta.

"Quella era stata davvero un'inclusione importante per me. Volevo che Swamp Thing fosse una parte importante del crossover, perché - se hai Costantine - non avere Costantine e Swamp Thing insieme è un'opportunità mancata. Dirò solo che, per una serie di ragioni diverse, non ho potuto far sì che succedesse".

Il personaggio di Swamp Thing è stato introdotto nel DC Universe con una prima stagione ma poi lo show è stato cancellato per problemi legati ai finaziamenti per il budget; il personaggio è stato comunque inserito nel crossover in un montaggio che si vede nel finale. Costantine, invece, continua a essere parte integrante dell'Arrowverse in quanto il suo è un personaggio che continua ad apparire in Legends of Tomorrow.

Come sappiamo, The CW rimanderà in onda Crisi sulle Terre Infinite per sopperire alla pausa degli altri show del network causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19.