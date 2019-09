Crisi sulle Terre Infinite: iniziate le riprese del crossover definitivo della CW

Il produttore esecutivo Marc Guggenheim ha annunciato l'inizio delle riprese di Crisi sulle Terre Infinite, il crossover definito ambientato nell'Arrowverse che sancirà la trasformazione dell'universo delle serie di The CW.

Il produttore ha infatti pubblicato un tweet per festeggiare il suo compleanno, specificando che questi cade esattamente il giorno prima dell'inizio delle riprese della seconda stagione di Carnival Row di Amazon Prime Video e dell'inizio della produzione di Crisi sulle Terre Infinite, l'ultimo crossover dell'Arrowverse e già considerato uno degli eventi televisivi più ambiziosi di sempre. Guggenheim supervisionerà le riprese proprio come accaduto con il crossover dell'anno scorso, Elseworlds, e si tratta del suo ruolo di maggior prestigio all'interno dell'Arrowverse dall'epoca della sua decisione di fare un passo indietro da showrunner per Arrow e Legends of Tomorrow.

Crisi sulle Terre Infinite è un progetto che The CW culla da anni. Tratto dal ciclo a fumetti pubblicato dalla DC Comics da aprile 1985 a marzo 1986 in dodici numeri, il crossover fu concepito dai suoi autori, capitanati da Marv Wolfman, per fare diciamo il punto della situazione all'interno dell'Universo condiviso della DC e stabilire una volta per tutte cosa ne facesse parte in quanto canone e cosa invece era da escludere. Le conseguenze furono una completa riscrittura dei personaggi principali della DC, come il Superman di John Byrne e il Batman di Frank Miller.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito con gioia all'annuncio del ritorno di Tom Welling nei panni di Clark Kent/Superman e di Erica Durante in quelli di Lois Lane, riprendendo così i loro ruoli da Smallville; fumata nera invece per Michael Rosenbaum, costretto a rifiutare il ritorno nei panni di Lex Luthor.

Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda tra dicembre e gennaio su The CW.