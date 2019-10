Crisi sulle Terre Infinite: Kevin Conroy condivide un'immagine dal set di Vancouver

Il doppiatore di Batman, Kevin Conroy, ha pubblicato sui social un'immagine che lo ritrae sul set di Crisi sulle Terre Infinite, a Vancouver. Da quando ha doppiato Wayne nella serie animata, Kevin Conroy è considerato uno dei migliori interpreti dell'Uomo Pipistrello, nonostante non abbia mai avuto l'occasione d'interpretarlo in carne ed ossa.

Tuttavia i fan quest'anno potranno ritrovare Kevin Conroy nei panni di Bruce Wayne in Crisi sulle Terre Infinite e in questi giorni l'attore è a Vancouver per girare le sue scene da alter ego di Batman. Conroy ne ha approfittato per condividere una foto dal backstage della serie ed incuriosire i fan.



Crisi sulle Terre Infinite sarà diviso in cinque parti e comprenderà Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Batwoman. Il crossover verrà lanciato con tre episodi a dicembre prima di concludersi con gli ultimi due episodi nel mese di gennaio.

Oltre ai membri storici di ogni serie dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite comprenderà apparizioni come quelle di Tyler Hoechlin, Brandon Routh, Ray Palmer, LaMonica Garrett, Jon Cryer, Tom Cavanagh, Elizabeth Tulloch, Cress Williams, Johnathon Schaech - Erica Durance e Tom Welling da Smallville - Ashley Scott Will e Burt Ward, storico interprete di Robin nella serie tv anni '60 Batman, in un ruolo ancora non specificato.

Flash e Supergirl sono comparsi nelle foto sul set del crossover; in Crisi sulle Terre Infinite verrà spiegata anche l'assenza di Felicity.