Crisi sulle Terre Infinite: Kevin Conroy parla della sua scena con Supergirl e Batwoman

Tra le tante novità portate da Crisi sulle Terre Infinite, ovvero il crossover definitivo dell'universo condiviso delle serie di The CW, ci sarà anche la comparsa di Kevin Conroy, storico doppiatore del Cavaliere Oscuro nei vari film d'animazione DC.

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Conroy - che ha esordito nel doppiaggio di Batman con la mitica Batman: The Animated Series e che impersonerà finalmente Bruce Wayne in live action - ha rivelato che le sue scene lo vedranno al fianco di Kate Kane/Batwoman (Ruby Rose) e Kara Danvers/Supergirl (Melissa Benoist). "Sul set erano tutte persone molto generose con cui poter lavorare. Non potrei enfatizzare abbastanza il modo in cui sono stati così calorosi nei miei confronti. Specialmente Ruby. E' una ragazza così aperta e generosa. Mi sono perso nei suoi occhi a un certo punto e ci siamo connessi subito di fronte alla macchina da presa. E' stato meraviglioso... è stato come lavorare con dei vecchi amici che conosci da molti anni. C'era così tanta fiducia reciproca che potevo benissimo aprirmi con loro in scena".

Conroy ha anche accennato alla fisicità di un ruolo come quello di Bruce Wayne in carne e ossa comporta: "Mi spaventava all'inizio. Non avevo mai affrontato il personaggio dal punto di vista della sua fisicità. L'ho sempre impersonato con la mia voce. Quando ci lavori in uno studio di registrazione scatta come un'esperienza molto intima e diciamo che dai vita alla tua immaginazione. Lo fai con gli occhi chiusi e improvvisamente sei in quest'altro mondo e hai Mark Hamill che ti dà tutta l'energia di cui hai bisogno e anche gli altri attori (perché registriamo tutti insieme). Essere realmente su un set, nel mondo fisico, e camminare e comportarti come quel personaggio in tre dimensioni è stata una vera transizione per me. Mi ci è voluto un po' per abituarmici, devo ammetterlo. Ne sono rimasto sorpreso perché conoscevo il personaggio molto bene".

Tra gli altri ospiti del crossover anche il Flash della serie anni '90 di John Wesley Shipp e il Clark Kent di Smallville interpretato ancora da Tom Welling.

Crisi sulle Terre Infinite prenderà il via l'8 dicembre con Supergirl, seguito da Batwoman il 9 dicembre e The Flash il 10 dicembre. Dopo l'interruzione invernale il crossover riprenderà martedì 14 gennaio, con Arrow - che chiuderà poi i battenti con l'ottava stagione - e Legends of Tomorrow sempre nella stessa serata.