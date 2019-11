Crisi sulle Terre Infinite: Kevin Smith condurrà un aftershow sull'Arrowverse

Kevin Smith è pronto a fare una nuova incursione nell'Arrowverse, questa volta davanti alle telecamera. Smith, infatti, presenterà una serie di aftershow su The CW dedicati all'approfondimento dell'atteso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, ormai prossimo a sconvolgere la vita di numerosi personaggi DC Comics.

Secondo l'annuncio, fatto via social dal canale ufficiale di Arrow, sono previsti due appuntamenti. Il primo aftershow verrà trasmesso dopo l'episodio dell'otto dicembre di Supergirl (che sarà quello che darà il via alla Crisi) e il secondo verrà mandato on onda il 10 dicembre, dopo The Flash. Per ora non è chiaro se a gennaio verrà proposto un nuovo approfondimento in occasione del gran finale.



Tra il 2016 e il 2018, Kevin Smith ha diretto diversi episodi di Supergirl e di The Flash, ma ora si appresta a "esplorare ogni angolo" di questo crossover in 5 episodi. Inoltre, si tratta anche della prima volta in cui l'emittente americana trasmette un aftershow di una propria serie.



Vi ricordiamo dunque gli appuntamenti con Crisi sulle Terre Infinite:

Supergirl: 8 dicembre

Batwoman: 9 dicembre

The Flash: 10 dicembre

Arrow: Tuesday, 14 gennaio

DC’s Legends of Tomorrow: 14 gennaio

In questi mesi di avvicinamento all'evento sono stati rivelati diversi ritorni e cameo, ma secondo Marc Guggenheim ci sono ancora tante sorprese da rivelare. Nel frattempo, un leak sulla Crisi è arrivato direttamente per mano di Stephen Amell.