Crisi sulle Terre Infinite: LaMonica Garrett mostra un primo dietro le quinte

Con l'avvicinarsi della fine delle ultime stagioni delle serie targate Arrowverse di quest'anno, cresce l'attesa per l'atteso epico crossover Crisi sulle Terre Infinite che verrà trasmesso il prossimo inverno su The CW.

A mostrarne un primo dietro le quinte è stato LaMonica Garrett, che attraverso i suoi canali social ha pubblicato alcuni video e immagini dal tavolo di lettura a cui gli attori partecipanti al crossover di siederanno per leggere la sceneggiatura degli episodi che lo andranno a comporre, così come una rapida occhiata al corridoio degli uffici della The CW che ospitano gli attori al momento, ricchi dei poster delle serie più amate dai fan.

Più tardi sempre Garrett ha pubblicato una foto che ritrae l'action-figure proprio di Monitor appollaiato su una sedia con su scritto il nome dell'attore, molto probabilmente sempre al tavolo di lettura.

Il crossover Crisi sulle Terre Infinite, già anticipato come il più gigantesco di sempre per il mondo della The CW, è già stato descritto dalle parole di Hartley Sawyer come il crossover che metterà fine a tutti i crossover: ""So praticamente quello che sanno i fan al momento, perché diciamo che leggo tutto quello che esce sull'argomento. Quello che credo di poter capire e che mi aspetto sia è che sarà il crossover che metterà fine a tutti i crossover. Mi pare di capire che si tratterà del più grande crossover che abbiamo mai realizzato. Succederanno tantissime cose".

Recentemente, poi, anche Tom Welling - vecchia conoscenza del mondo della The CW avendo interpretato Clark Kent nelle dieci stagioni di Smallville - ha espresso la sua opinione in merito dicendosi disponibile eventualmente a ricoprire il ruolo di Batman nell'Arrowverse: "Si, mi piacerebbe [interpretare] Batman. Credo che ci sarebbe del materiale su cui poter lavorare. E sì, credo che sarebbe diverso".

Mentre attendiamo con curiosità l'arrivo della serie interamente dedicata a Batwoman, di cui è stato rivelato il primo teaser trailer, dovremo invece aspettare almeno fino al prossimo dicembre per l'arrivo del nuovo crossover dell'Arrowverse. Arrow si concluderà invece con la sua ottava stagione, quindi sarà probabilmente l'ultimo crossover con Oliver Queen.