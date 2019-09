Crisi sulle Terre Infinite:lo strano modo di LaMonica Garrett di prepararsi all'evento

Si avvicina sempre di più uno degli eventi maggiormente attesi da parte degli appassionati dei personaggi DC, ovvero il grande crossover Crisi sulle Terre Infinite. A stuzzicare la curiosità dei fan ci ha pensato LaMonica Garrett con una particolare foto pubblicato all'interno del suo profilo twitter.

L'interprete del personaggio di The Monitor si è infatti reso protagonista di una simpatica immagine proveniente dal dietro le quinte, dove lo si può notare seduto su una scala mentre con tono serio legge uno degli albi a fumetti di Crisi sulle Terre infinite di Marv Wolfman e George Perez. All'interno del post è inserita inoltre la seguente didascalia 'The Monitor out here cheating... A Crisis is Coming'.

Crisi sulle Terre Infinite è l'evento crossover dell'Arrowverse che coinvolge tutte le serie DC attualmente sul mercato, come Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow. Gli script sono conclusi ed è presente anche la sinossi che ha portato Stephen Amell a reagire in un modo abbastanza sopra le righe.

Ricordiamo che durante l'ultimo crossover il personaggio di The Monitor aveva trovato un accordo con Oliver Queen in cui i due collaboravano insieme per cercare di proteggere e salvare l'Arrowverse, motivo per cui ci si aspetta che il personaggio sarà schierato, durante il prossimo evento, dalla parte dei supereroi.

Cosa ne pensate del grande evento che coinvolgerà tutti i personaggi DC? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordiamo, infine, che potete trovare la foto pubblicata dall'attore in calce all'articolo.