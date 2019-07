In Crisi sulle Terre Infinite ci sarà anche la Lois Lane di Elizabeth Tulloch

Dopo l'annuncio della presenza di Brandon Ruth in Crisi sulle Terre Infinite, The CW ha rivelato che l'atteso crossover vedrà anche il ritorno di Lois Lane (Elizabeth Tulloch) insieme al Superman di Tyler Hoechlin.

Ma non è tutto: secondo quanto rivelato da Entertainment Weekly, infatti, l'evento che coinvolgerà tutto l'Arrowverse presenterà anche il figlio o la figlia di Clark e Lois.

L'attrice ha debuttato nel ruolo dell'iconica giornalista del Daily Planet in The Flash e Supergirl durante Elseworlds, il crossover andato in onda l'anno scorso. In seguito all'evento, Lois si è trasferita ad Argo City, ultima città rimasta di Krypton, proprio per la sua gravidanza e perché voleva che suo/a figlio/a nascesse lontano dal sole della Terra.

Come abbiamo già accennato, Crisi sulle Terre Infinite andrà a toccare tutte le serie dell'Arrowverse in uno speciale evento di 5 episodi: Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e anche la new entry Batwoman (qui potete vedere il trailer ufficiale di Batwoman) saranno quindi unite da un crossover che andrà in onda per circa 2 mesi tra il 2019 e il 2020.



Qui potete trovare il recapito sugli ultimi eventi dell'Arrowverse in attesa di Crisi sulle Terre Infinite, che ricordiamo è la trasposizione di uno degli eventi più iconici e apprezzati dell'universo DC fumettistico.