Crisi sulle Terre Infinite: il look di Welling ricorda Justice League e il film di Donner

Qualche ora fa Erica Durance ha pubblicato su Instagram la prima immagine che la ritrae con Tom Welling sul set di Crisi sulle Terre Infinite. La coppia si riunisce ad un decennio di distanza dal serial Smallville, che regalò ad entrambi notorietà in tutto il mondo, nei ruoli di Lois Lane e Clark Kent. L'immagine mostra già il look di Tom Welling.

La camicia di flanella rossa e nera che indossa Tom Welling/Clark Kent indossa nell'immagine sembra un riferimento agli abiti indossati da Henry Cavill in Justice League e da Jeff East, interprete di un giovane Clark in Superman, film di Richard Donner del 1978.



Anche Tom Welling indossava la camicia di flanella, con un design molto simile negli anni di Smallville ma il fatto che si tratti di un prodotto targato DC fa pensare molto all'autocitazione che riguarda Justice League.

Una versione più contemporanea di quella indossata da Jeff East, adolescente Clark Kent nel Superman di Donner di quarant'anni fa.

Crisi sulle Terre Infinite è un crossover che incombe sull'ArrowVerse da diversi anni, sin dalla première di The Flash. E alla fine della scorsa stagione sono accaduti alcuni avvenimenti: The Monitor - apparso in Elsewords - comparve nuovamente per rivelare che Oliver Queen sarebbe morto in Crisi sulle Terre Infinite. E il futuro giornale STAR Labs ha ripristinato la data della prevista crisi: dal 2024 al 2019.

Oltre alla foto di Tom Welling con Erica Durance, Brandon Routh nel frattempo ha anticipato il look che avrà il suo Superman.