Crisi sulle Terre Infinite: Mark Guggenheim voleva Swamp Thing nel crossover Arrowverse

Di recente lo showrunner Mark Guggenheim, che ha contribuito enormemente alla produzione dell'evento crossover "Crisi sulle Terre Infinite", ha confidato alla CBR che avrebbe voluto un personaggio che però non ha fatto la sua comparsa nell'episodio.

Il personaggio in questione è Swamp Thing, lo scenziato Alec trasformato in un mostruoso essere a seguito di un'esplosione, basato sull'omonimo fumetto creato da Len Wein e Berni Wrightson. Ma dopo la misteriosa cancellazione dello show avvenuta pochi mesi fa, il mutaforma sembra vedere la fine del tunnel,perché la CW ha recentemente acquistato i diritti della serie.

Mark Guggenheim si dice deluso dal non essere riuscito a ritagliare lo spazio per uno dei più interessanti e (possiamo dirlo) sfortunati protagonisti dell'Universo DC e che, nonostante i personaggi presenti nel crossover quali Supergirl, The Flash, Batwoman, le Legends e altri, ha "provato molto, molto duramente a ottenere Swamp Thing in 'Crisis on Infinite Earths'. Perché quando hai Constantine, non avere un crossover con Swamp Thing è un peccato, un'opportunità sprecata".

Ma potrebbe accadere di vedere Swamp Thing in futuro? Guggenheim non ha una risposta certa al momento: "Onestamente non so se vedremo apparire Swamp Thing in futuro, soprattutto perché che la CW abbia o meno i diritti della serie, ciò non ha alcun impatto sui vari motivi per cui il personaggio non si trovava in 'Crisi delle Terre Infinite'. Penso che la speranza sia l'ultima a morire".

Dopo il taglio a solo una puntata dall'inizio, Swamp Thing forse ritornerà in tv. Intanto eccovi la recensione di Swamp Thing che vi dà tutti i dettagli su ciò che vi aspetta, nell'eventualità di un ritorno della serie tv.