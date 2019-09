Crisi sulle Terre Infinite: Michael Rosenbaum spiega perchè non sarà nel crossover

Sebbene Crisi sulle Terre Infinite potrà vantare la presenza dei Clark e Lois di Smallville, Lex Luthor dei 2000 non tornerà per una reunion nel crossover dell'Arrowverse, e il suo interprete, Michael Rosenmbaum, ci tiene a spiegarne il motivo.

Dopo l'annuncio del ritorno di Tom Welling nei panni di Clark Kent/Superman e di Erica Durance in quelli di Lois Lane per il mega-crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, i fan si aspettavano che da un momento all'altro venisse confermata anche la presenza di Michael Rosenmbaum come Lex Luthor. Invece non sarà così.

È lo stesso Rosenbaum su Twitter a spiegare le ragioni, dopo che il Twitterverse si è rivolto direttamente a lui per avere news al riguardo e pregarlo di tornare nei panni dell'iconico personaggio.

"Amici, molti di voi mi hanno scritto e mi hanno chiesto di tornare per il crossover Crisi sulle Terre Infinite. Non so dirvi quanto questo significhi per me. Ma sarò sincero con voi. Warner Bros. ha chiamato i miei agenti lo scorso venerdì pomeriggio, mentre ero in Florida per una visita a mio nonno in una casa di cura. La loro offerta: Nessun copione. Non avevo idea di cosa avrei dovuto fare, né quando girare. Praticamente, niente soldi. E la cosa peggiore? 'Abbiamo bisogno di una risposta in questo momento'. La mia risposta è stata molto semplice... ' Passo'. Credo possiate comprendere perché. Spero che questo risponda a tutte le vostre domande. Con amore, Rosenbaum".

Crisi sulle Terre Infinite dovrà dunque fare a meno di Rosenbaum, che ha avuto le sue ragioni per rifiutare l'offerta, ma tanti altri nomi saranno presenti all'appello per l'evento in cinque parti targato The CW.