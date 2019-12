Crisi sulle Terre Infinite: la morte di un personaggio importante fa discutere i fan

I primi due episodi di Crisi sulle Terre Infinite si sono concentrati molto sul personaggio di Oliver Queen (Stephen Amell). Il destino del personaggio di Amell è al centro di diversi dibattiti online tra i fan che si sono subito scatenati dopo la visione delle prime due puntate, che hanno aumentato l'interesse dei fan per questo crossover.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sullo show. La notizia principale di questo primo ciclo doppio di episodi dell crossover è la morte di un personaggio importante.

Oliver Queen muore alla fine della prima ora di Crisi sulle Terre Infinite, sommerso dai demoni ombra dell'Anti-Monitor mentre aiutava ad evacuare la Terra-38.

E nonostante i fan potrebbero aver percepito una morte non troppo epica per un personaggio come Oliver Queen, il suo sacrificio ha salvato un miliardo di persone sulla Terra-38 e ha proseguito la trama attraverso gran parte del secondo episodio, quando Barry Allen, Sara Lance e Mia Smoak hanno combattuto per riportare indietro Oliver con un piccolo aiuto di John Constantine.



La stessa morte di Freccia Verde accade anche nei fumetti. Una morte non troppo eclatante. Mentre tutti ricordano la morte di The Flash e Supergirl, la scomparsa di Oliver Queen non è stata costruita in maniera tale da far saltare dalla sedia i fan dello show.

Crisi sulle Terre Infinite riunisce gli eroi di pianeti differenti per combattere l'Anti-Monitor, un dio malvagio che minaccia di distruggere tutta la realtà. Si tratta dell'evento televisivo più ambizioso di sempre per la DC Comics.

Anche Tom Ellis è presente in Crisi sulle Terre Infinite mentre si conferma importante il ruolo di Kate nel crossover DC.