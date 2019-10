Crisi sulle Terre Infinite: nuova occhiata al Superman di Brandon Routh

Le riprese di Crisi sulle Terre Infinite sono attualmente in corso, quindi è normale che ogni giorno arrivino in rete nuove foto dal set e curiosità varie: oggi è la volta di un ulteriore sguardo a Brandon Routh di ritorno nei panni di Superman.

L'occasione del nuovo scatto, stavolta, è stata il compleanno di Routh, avvenuto proprio ieri 9 ottobre. L'attrice di Legends of Tomorrow Tala Ashe ha condiviso un'immagine che la ritrae accanto all'attore statunitense con indosso il costume di Kingdom Come, ispirato al design del fumetto di Alex Ross. Un'altra immagine quindi dopo quella in cui è comparso al fianco di un'altra versione di Superman, Tyler Hoechlin, che ha interpretato il personaggio per diverse stagioni in Supergirl, e quella nei panni di Clark Kent, che ha rivelato al contempo che il personaggio è diventato nel frattempo caporedattore del Daily Planet.

Come noto, Crisi sulle Terre Infinite vedrà la presenza di ben tre Superman, cosa che ha ispirato l'artista George Evangelista a creare una fantastica fanart in cui compaiono tutti gli attori che hanno interpretato il supereroe.

Crisi sulle Terre Infinite è un progetto che The CW culla da anni. Tratto dal ciclo a fumetti pubblicato dalla DC Comics da aprile 1985 a marzo 1986 in dodici numeri, il crossover fu concepito dai suoi autori, capitanati da Marv Wolfman, per fare diciamo il punto della situazione all'interno dell'Universo condiviso della DC e stabilire una volta per tutte cosa ne facesse parte in quanto canone e cosa invece era da escludere. Le conseguenze furono una completa riscrittura dei personaggi principali della DC, come il Superman di John Byrne e il Batman di Frank Miller.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito con gioia all'annuncio del ritorno di Tom Welling nei panni di Clark Kent/Superman e di Erica Durante in quelli di Lois Lane, riprendendo così i loro ruoli da Smallville; fumata nera invece per Michael Rosenbaum, costretto a rifiutare il ritorno nei panni di Lex Luthor.

Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda tra dicembre e gennaio su The CW.