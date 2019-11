Crisi sulle Terre Infinite: una delle nuove foto ufficiali rimanda all'esistenza di Joker

Negli ultimi giorni sono state diffuse numerose immagini ufficiali tratte dall'atteso Crisi sulle Terre Infinite, il crossover definitivo delle serie del DC Universe targate The CW che andrà in onda a partire dal prossimo dicembre.

Le nuove immagini ufficiali di Crisi sulle Terre Infinite mostravano infatti un primo sguardo a Tom Welling nei panni di Clark Kent, Kevin Conroy in quelli di Bruce Wayne e Brandon Routh in quelli del Superman di Kingdom Come, quest'ultimo confermato come lo stesso Superman interpretato da Christopher Reeve nei film degli anni '80. Proprio nelle immagini in cui vediamo Routh nei panni di Clark Kent e di Superman, alle sue spalle possiamo notare una prima pagina del quotidiano Daily Planet indicare come gli uffici del giornale siano stati soggetti da un attacco con gas venefico, risultante probabilmente nella morte di Lois Lane e dello stesso Superman?

Il gas venefico usato nell'attacco è un chiaro riferimento a Joker. Che il clown principe del crimine di Gotham farà finalmente la sua comparsa all'interno dell'Arrowverse o si tratta semplicemente di un easter egg visto il successo guadagnato dal Joker di Todd Phillips, di cui proprio in queste ore si sta parlando della possibilità di realizzarne un sequel.

Nell'imminente crossover, i supereroi cercheranno di sconfiggere l'Anti-Monitor. Questa volta ad essere a rischio non sono solo i mondi conosciuti in serie TV quali Arrow, The Flash e Supergirl, ma anche l'esistenza stessa dei vari universi paralleli. Per questo Oliver Queen e Barry Allen dovranno avvalersi dell'aiuto delle varie versioni di Superman, Batman e dei loro alleati.

Crisi sulle Terre Infinite inizierà l'8 dicembre con Supergirl, proseguendo con Batwoman (9 dicembre) e The Flash (10 dicembre), mentre gli ultimi due episodi verranno trasmessi il 14 gennaio in Arrow e DC's Legends of Tomorrow.