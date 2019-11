Crisi sulle Terre Infinite: nuovi potenziali dettagli sul cameo di Tom Welling

Manca meno di un mese al debutto di Crisi sulle Terre Infinite, l'atteso mega-crossover che coinvolgerà l'intero Arrowverse tra dicembre e gennaio. Tra le novità più attese dell'evento rientra sicuramente il ritorno di Tom Welling nei panni di Clark Kent, anche se a quanto pare il suo cameo sarà piuttosto breve.

Un fan che ha incontrato Welling nel corso di una Convention (via Comicbook), infatti, ha rivelato che l'attore gli ha confermato di aver preso parte alle riprese di Crisi sulle Terre Infinite solamente per un giorno, e in particolare per una sola scena.

Stessa sorte potrebbe toccare anche a Brandon Ruth, che parteciperà al crossover nei panni del Superman protagonista del film di Bryan Singer. D'altronde per salvare la terra dall'Anti-Monitor ci saranno tutto gli eroi dell'Arrowverse al completo: da The Flash, Supergirl e Arrow alla new entry Batwoman e il team di Legends of Tomorrow.

Crisi sulle Terre Infinite debutterà su The CW il prossimo 8 dicembre con il finale di stagione di Supergirl, per poi andare in onda i due giorni successivi in Batwoman e The Flash. Dopo una pausa di poco più di un mese, il 14 gennaio sarà il momento del doppio episodio finale che si dividerà tra Arrow e Legends of Tomorrow.