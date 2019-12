Crisi sulle Terre Infinite: Osric Chau parla del suo Atom che vedremo nel crossover

Crisi sulle Terre Infinite, ovvero il crossover definitivo delle serie targate CW sui personaggi DC Comics, prenderà il via tra pochi giorni e adesso è Osric Chau a parlare brevemente del suo personaggio, ovvero il nuovo Atom.

Nel corso di una recente intervista concessa a Newsarama, il giovane attore ha risposto alla domanda sul cosa aspettarsi dal suo ruolo, quello di Ryan Choi, all'interno del crossover, nel quale pare apparirà verso la sua parte conclusiva, e che ha trovato la sua introduzione nei panni del personaggio molto interessante: "Sono molto attenti a questo tipo di cose. Voglio dire, è un'introduzione molto cool. Sono felice del modo in cui verrà presentato. Le cose cambiano e si evolvono continuamente, quindi chi può dire come sarà il prodotto finale, ma è stato molto bello essere in mezzo a questo gruppo con cui ho avuto il piacere di girare. Penso lo abbiano posizionato per poter essere un gran bel personaggio all'interno di questo universo. Sono molto impaziente di vedere come si comporterà da qui in avanti".

Alla domanda se il suo personaggio interagirà con il Superman di Brandon Routh (oppure con il primo Atom), Chau ha spiegato che il suo Atom interagirà con un sacco di supereroi, inclusi quelli dell'universo alternativo di Superman: "E' questa la parte più bella. Ray Palmer ha la sua prima scena con Ryan, insieme ad Iris e a Elongated Man, quindi c'è senz'altro un momento in cui vedrà il suo predecessore perché quella storia è ancora lì. Sono amici per la pelle, ma non proprio come nei fumetti, dove tutto a un tratto è pronto a prendere in eredità il mantello. Non va in questo modo. C'è molto di Ryan Choi semplicemente come Ryan Choi. E' un professore all'università e uno dei suoi idoli arriva e lo incontra - questo è un momento grandioso. E anche per me, dato che sono un fan di Brandon Routh. Ho adorato il suo Superman e so che ha ricevuto un sacco di critiche ma a me è veramente piaciuto. Quindi è stato un momento intenso perché quel giorno l'ho incontrato davvero per la prima volta".

Crisi sulle Terre Infinite prenderà il via il prossimo 8 dicembre nello show Supergirl, continuando il giorno successivo nella serie Batwoman mentre la terza puntata dell'Arrowverse andrà in onda il 10 dicembre, nello slot dedicato a The Flash (dalla quale sono disponibili una serie di immagini ufficiali). Questa si concluderà con un cliffhanger. I fan dovranno poi aspettare la fine della pausa invernale, i rimanenti due episodi infatti saranno disponibili a partire dal 14 gennaio 2020. Resta ancora da capire come si svolgerà la lotta tra i vari supereroi DC e l'Anti-Monitor, personaggio deciso a distruggere una volta per tutte i numerosi universi paralleli.