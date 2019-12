Crisi sulle Terre Infinite, parlano le star di Arrow e The Flash

Alcuni dei protagonisti del mega-crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, raccontano a TV Guide qual è l'atmosfera che circonda l'evento televisivo dell'anno.

"È decisamente il periodo dell'anno che ci incute più timore" afferma Grant Gustin, interprete di Barry Allen/The Flash, prima di tornare sul set a girare il crossover dei crossover dell'Arrowverse "Man mano che ci avviciniamo, è tutto un 'Oh mio Dio, ecco che arriva'. Lo scorso anno in particolare, ci siamo divertiti tantissimo, sapete, con il fatto che ci eravamo scambiati le identità e tutto... È stato molto divertente!" confermando ciò che aveva detto anche Guggenheim, ovvero di come gli attori, e soprattutto Grant e Stephen, avessero amato particolarmente Elseworlds. "Quest'anno, non so neanche cosa ci dovremmo aspettare. Non ancora riesco a capacitarmene. Ma sapete, essendo l'ultimo crossover di Stephen [Amell]... Penso che sia questo il motivo per cui siamo tutti ancora più su giri al riguardo".

Carlos Valdes, intanto, da Cisco Ramon quale è, non può che definirlo "magniloquente" e "spettacolare".

Stephen Amell a.k.a. Green Arrow è d'accordo, e rivela che "Ci saranno parecchie sorprese per i fan". "Ho sempre pensato che sarebbe stata figa la divisione in due parti, una prima di Natale, e l'altra ad anno nuovo" sostiene, facendo riferimento alla pausa prima dello hiatus che ci lascerà con un cliffhanger.

Danielle Panabaker, Caitlin Snow/Killer Frost, sembra condividere i timori di Gustin: "Voi continuate a chiamarlo il più grande crossover, e pensate che sia entusiasmante, ma questa cosa mi instilla solo paura" confessa ridendo, per poi aggiungere "Anche se giriamo tutti a Vancouver, non abbiamo spesso l'opportunità di vederci, quindi per noi è anche un'opportunità per ritrovarsi e fare una sorta di check-in annuale con chi vediamo meno, del tipo 'Ehi come stai, tutto bene?'".

Ma il commento migliore di tutti come può non essere dell'interprete di Cisco Ramon? "Non so nemmeno dove abbiano trovato i soldi per farlo questo crossover. È come se fossero 5 film in onda nello stesso momento. Non mi è permesso dire una cosa del genere, vero?" chiede, prima di fare una faccia che è tutto un programma.

Crisi sulle Terre Infinite debutterà questa domenica su The CW.