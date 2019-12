Crisi sulle Terre Infinite: una 'partita a scacchi 3D con dei cubi di Rubik'

Crisi sulle Terre Infinite. Quante volte abbiamo ripetuto come il megacrossover dell'Arrowverse, che comprenderà tutti e 5 gli show principali (e non solo) è sicuramente il più ambizioso finora? Adesso ce lo conferma anche il tam creativo dietro alla sua produzione.

"È davvero una sfida enorme riuscire a ottenere la portata e l'entusiasmo che vorremmo che veicolasse" ha spiegato la showrunner di Legends of Tomorrow, Keto Shimizu, mentre Marc Guggenheim, produttore esecutivo dell'Atrowverse e showrunner del crossover, ha definito la sua produzione "una partita a scacchi 3D con dei cubi di Rubik".

Ma, grazie alla collaborazione tra showrunner, sono riusciti a "incastrare" tutto quanto. "Credo che una delle cose più difficili e caratteristiche di questo crossover sia stata la quantità di guest star che abbiamo avuto, e assicurarsi che riuscissimo effettivamente ad averli tutti insieme sul set, far sì che tutte le loro agende combaciassero" commenta Robert Rovner, showrunner di Supergirl.

C'era da aspettarselo, però, con tutti i Superman che giravano per il set, Bruce Wayne, The Huntress, le due Lois...

Ogni scena che il team aveva intenzione di girare veniva indicata su un foglietto di carta colorato a seconda dello show in cui sarebbe apparsa, e poi attaccato a un calendario gigante, con l'obiettivo di filmare almeno una scena per show al giorno.

E la storia, così come i primi draft, sono stati "concepiti molto prima degli stessi episodi che poi vi avrebbero condotto" continua Guggenheim, spiegando che hanno dovuto lavorare molto d'intuito [su come si sarebbero poi sviluppate le cose nei vari show], per certi aspetti.

La parte più difficile, però, riguardava Legends of Tomorrow, che avrebbe debuttato con la quinta stagione solo dopo la fine del crossover: "Crisi è praticamente un prequel della quinta stagione" afferma Shimuzu, confermando le parole di Guggenheim sull'ordine degli eventi tra crossover e Legends... Nonostante il quarto show dell'Arrowverse abbia cominciato a girare prima.

Ma tutto questo ci sarà più chiaro quando avremo finalmente modo di vedere l'atteso crossover con inostri occhi, ovvero domenica 8 dicembre, data del primo appuntamento dedicato a Crisi sulle Terre Infinite.