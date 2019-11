In Crisi sulle Terre Infinite ci sarà anche un personaggio di Legends of Tomorrow

The CW ha mostrato finalmente ieri il primo teaser di Crisi sulle Terre Infinite, che ha alzato le aspettative dei fan che non vedono l'ora di poter dare la prima occhiata uficiale allo show, pur avendo il video mostrato solo pochi degli eroi e villain che ne faranno parte.

E sembra proprio che ad unirsi al cast dei personaggi presenti, ce ne sarà anche uno piuttosto inaspettato. Ne ha parlato Marc Guggenheim, produttore di Arrow e Legends of Tomorrow, a cui è stato chiesto se uno tra Martin Stein, Jefferson "Jax" Jackson o Beebo, apparirà nel crossover.

Guggenheim ha rivelato che sì, uno di loro tre farà effettivamente parte della serie, anche se non ha voluto rivelare chi, né attualmente ci sono molti elementi per tentare di indovinare di chi si tratti.

Crisi sulle Terre Infinite avrà un effetto interessante sulla serie di Legends of Tomorrow in sé, dato che l'ultima ora del crossover sarà in realtà il primo episodio della quinta stagione dello show, per cui sarà sicuramente divertente cercare di capire come le due cose si intrecceranno.

Il produttore esecutivo di Crisi sulle Terre Infinite, Phil Klemmer, ha stuzzicato i fan dichiarando: "Abbiamo un asso nella manica". Di cosa si tratterà? Cosa vi aspettate dai due show?