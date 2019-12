Crisi sulle Terre Infinite porterà alla creazione della Justice League nell'Arrowverse?

Andrà in onda domani, domenica 8 dicembre, l'attesissimo e anticipato crossover dell'Arrowverse più importante degli ultimi anni, Crisi sulle Terre Infinite, coronamento di sei anni di programmazione, un vero e proprio evento che lascerà collassare tutte le Terre dell'Universo Televisivo DC con tragiche conseguenze.

Nell'ultimo trailer abbiamo visto il personaggio di Will Wheaton e un omaggio dedicato alla run The Death of Superman, ma tra le tante altre curiosità viste nel filmato, una frase in particolare ha destato l'interesse degli appassionati: "Join the League", unisciti alla Lega. Ovviamente non stiamo parlando di quella italiana ma di quella fumettistica (perdonate il sarcasmo di serie B), la Justice League, che potrebbe forse approdare nel prossimo futuro dell'Arrowverse.



Finora la CW non ha potuto mai utilizzarla per motivi di copyright e tutti gli intrecci legati alla produzione del film di Zack Snyder, ma in progetti come Titans o Doom Patrol del DC Universe la Justice League viene menzionata senza troppi problemi. Quel "Lega" potrebbe riferirsi proprio alla Justice o qualche altro tipo d'unione, dunque.



Prima di tutto, dato il fallimento del crossover DC Films, quasi certamente lo studio guidato ora da Walter Hamada non utilizzerà la Justice League molto presto. Questo significa che, dato anche il successo dell'Arrowverse, sarebbe un ottima mossa cominciare a introdurla nell'universo televisivo DC, specie nel corso di un evento tanto cataclismatico come la Crisi sulle Terre Infinite, momento perfetto per introdurre un super gruppo come la Justice League.



Inoltre lo showrunner della serie, Mark Guggenheim, ha parlato di una "grande rilevazione" prima della premiere di Crisi sulle Terre Infinite di domani, che potrebbe benissimo essere la presentazione della Justice League.



Cosa ne pensate?