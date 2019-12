In Crisi sulle Terre Infinite è presente un Lex Luthor in più

I primi tre episodi di Crisi sulle Terre Infinite sono appena andati in onda, con loro abbiamo finalmente potuto vedere il gran numero di easter egg presenti, uno di questi ha svelato il destino di uno dei diversi Lex Luthor che abitano il multiverso DC.

Stiamo parlando dell'avversario di Superman, interpretato da Michael Rosenbaum: nonostante il rifiuto dell'attore di partecipare ad una puntata dell'Arrowverse il suo personaggio è stato nominato nello scorso episodio dell'evento crossover, quando il Clark Kent con il volto di Tyler Hoechlin, Lois Lane e Iris West-Allen sono giunti su Earth-167, la Terra in cui è ambientata la celebre serie TV "Smallville".

Qui hanno incontrato Tom Welling, uno dei Superman più famosi del piccolo schermo, che viene avvisato del piano di Lex Luthor, pronto ad ucciderlo. Di fronte a questa rivelazione il Kriptoniano risponde così: "Non sapevo che il Presidente fosse arrivato in città". Pare quindi che questa versione del suo rivale sia riuscita a farsi eleggere Presidente degli Stati Uniti, evento presente anche in molti fumetti DC.

La lotta contro l'Anti-Monitor non si è ancora conclusa e il gruppo dei protagonisti ha già dovuto affrontare le prime morti, mentre aspettiamo le prossime puntate vi lasciamo con questa notizia riguardo i nuovi poteri di un personaggio di Crisi sulle Terre Infinite.