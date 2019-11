Crisi sulle Terre Infinite: il produttore anticipa altre grosse sorprese per il crossover

A pochi giorni dalla messa in onda del primo episodio dell'atteso crossover delle serie The CW, Crisi sulle terre infinite, il produttore Marc Guggenheim ha anticipato la presenza di altre grosse sorprese per i fan di queste serie.

Il produttore e creatore è intervenuto via Twitter per comunicare ai fan quanto segue a un fan che chiedeva se nonostante tutti i personaggi già annunciati ce ne fossero altri che sono stati tenuti nascosti finora: "Molti altri devono ancora essere rivelati". Un altro fan invece lamentava i troppi annunci fatti dal network svuotando un po' di sorpresa l'attesa per questo crossover definitivo, ma Guggenheim ha risposto che "terremo tutti gli altri - eccetto un'unica potenziale eccezione - segreti".

Nell'imminente crossover, i supereroi cercheranno di sconfiggere l'Anti-Monitor. Questa volta ad essere a rischio non sono solo i mondi conosciuti in serie TV quali Arrow, The Flash e Supergirl, ma anche l'esistenza stessa dei vari universi paralleli. Per questo Oliver Queen e Barry Allen dovranno avvalersi dell'aiuto delle varie versioni di Superman, Batman e dei loro alleati.

Crisi sulle Terre Infinite prenderà il via l'8 dicembre con Supergirl, seguito da Batwoman il 9 dicembre e The Flash il 10 dicembre. Dopo l'interruzione invernale il crossover riprenderà martedì 14 gennaio, con Arrow - che chiuderà poi i battenti con l'ottava stagione - e Legends of Tomorrow sempre nella stessa serata.

Nel crossover Aquaman di Smallville stava per tornare mentre pochi giorni fa è stato pubblicato il teaser di Crisi sulle Terre Infinite, probabilmente l'evento serial DC più atteso dell'anno, che raggrupperà le serie più significative dell'Arrowverse, a partire dalla serie madre, Arrow, dalla quale sono poi nati gli altri show che hanno appassionato milioni di fan. Potete dare anche un'occhiata al Clark Kent di Tom Welling di ritorno nel personaggio a otto anni dalla fine di Smallville. Contraddistinto dall'iconica camicia a quadri rossa e nera, il personaggio riapparirà per una scena nell'atteso crossover.