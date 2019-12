Crisi sulle Terre Infinite ha rattoppato un piccolo buco di trama di Legends of Tomorrow

In attesa di scoprire come si concluderà il corssover dell'Arrowerse più imponente e importante dei sei anni di programmazione del progetto televisivo DC, torniamo a parlare del terzo episodio di Crisi sulle Terre Infinite, quello andato in onda con il nono episodio della sesta stagione di The Flash lo scorso 10 dicembre.

Per l'esattezza del rattoppo di un particolare buco di trama creatosi nel corso della prima stagione di Legends of Tomorrow. Mentre allora i fan cercano di scendere a patti con la morte di Freccia Verde (Stephen Amell), la serie ha sfruttato il crossover del multiverso per sistemare questo problema. Quando infatti la versione dell'Oliver Queen veniva introdotta durante la prima stagione della serie, Star City era stata lasciata in rovina e invasa dai nemici, anche se andando avanti negli episodi di Arrow o The Flash si vede una versione totalmente differente dello stesso futuro.



In Crisi sulle Terre infinite, comunque, si è tornati a quella vecchia versione di Oliver Queen quando Sara Lance, Lois Lane e Brainiac-5 sono partiti alla ricerca del figlio neonato di Superman, Jon, dopo la distruzione di Argo City. Nell'episodio viene spiegato come il pod di Jon abbia viaggiato nel multiverso fino alla Terra-16, nella Star City dell'anziano Oliver Queen. È stato allora rivelato come effettivamente il team di Legends of Tomorrw avesse viaggiato in quel luogo in quel preciso futuro, senza avanzare nella loro timeline perché ancora inesperti nel pilotare la Waverider.



Il fatto di sapere che la sua vita in un'altra dimensione fosse andata diversamente dalla sua, lasciando invecchiare serenamente, gli ha dato conforto prima della morte.



